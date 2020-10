Mastella: ancora un caso di covid tra la polizia municipale Il sindaco: lockdown locali

"Non vedo in giro la condizione umana e psicologica che mostrammo nella prima battaglia contro il Covid. C’è indifferenza e assuefazione e questo ci costerà tanto".

Il sindaco, in autoisolamento per la positività di un dipendente comunale, torna dai social a parlare dell'emergenza covid.

"Gli ospedali, anche da noi quasi al collasso, crescita esponenziale dei contagiati. La mia polizia locale decimata, anche oggi un altro. Non vogliono chiudere Napoli e Milano. I sindaci sono contrari. Allora si decida di fare lookdown local. Dove i casi dono esagerati si chiude per un periodo determinato. Intanto la Francia e la Germania chiudono, la Spagna lo ha fatto. La Gran Bretagna lo stesso e noi non lo faremo se la curva cresce? E la curva sta crescendo".