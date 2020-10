Casi covid tra i vigili. La Confsal chiede screening per tutti La richiesta del sindacato per evitare l'ulteriore diffusione del virus

Dopo il nuovo caso di positività che ha riguardato un agente della polizia municipale di Benevento la segreteria territoriale provinciale della Confsal di Benevento chiede ancora una volta screening per i dipendenti comunali che hanno a che fare con il pubblico, ovvero “vigili urbani, messi notificatori, commessi, operai, impiegati al front office etc..., al fine di evitare – scrive la Confsal - una diffusione del virus”. Il sindacato chiede inoltre “la sanificazione del comando della polizia municipale con la messa in quarantena obbligatoria del personale addetto, compreso il personale civile in servizio, per evitare un ulteriore diffusione del covid”.