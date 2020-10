Sannio in controtendenza: calano contagi. Solo 13 positivi Secondo l'Asl oggi 56 guariti e solo 13 nuovi casi

Dati in controtendenza nel Sannio per quel che attiene all'infezione covid, almeno stando ai dati diffusi dall'Asl.

Mentre la Campania fa il boom, con 3200 infezioni, nel Sannio sarebbero solo 13, dal conteggio fornito dall'Azienda sanitaria locale, i nuovi positivi risultati dai tamponi. Contro 56 nuovi guariti.

Un bilancio del tutto positivo, con più di 20 guariti in città, 6 guariti a Montesarchio, 4 a Guardia Sanframondi e poi a ruota negli altri centri. Tanto che rispetto a ieri il numero dei positivi è in calo: 654 erano i cittadini sanniti ancora positivi al covid nel bollettino emanato nella giornata di ieri, 611 sono quelli di oggi.