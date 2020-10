Ancora un medico contagiato dal covid19 Si tratta di un professionista di Pesco Sannita. L'annuncio del sindaco del centro

Ancora un medico contagiato dal coronavirus. Si tratta di un profesisonista di Pesco Sannita come annuncia il sindaco del centro Antonio Michele che su facebook racconta “il dottore Pietro Meola nell'informarmi che è risultato positivo, mi ha anche chiesto di rendere pubblico il tutto al fine di poter informare i suoi pazienti.

Abbiamo concordato che sarà lui stesso a fornirmi celermente un elenco dei contatti più recenti. Di comune intesa adotteremo tutti i provvedimenti del caso di concerto con le autorità competenti. Nessun allarmismo in quanto tutti sappiamo che lui ha adottato tutte le cautele per evitare contatti diretti. In ogni caso saranno adottate tutte le misure precauzionali opportune”.