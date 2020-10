Halloween. Vietato "dolcetto o scherzetto?" L'ordinanza di Mastella dice no ad ogni festeggiamento per la notte del 31 ottobre e il 1 novembre

Niente dolcetto o scherzetto. Lo stop, quest'anno, arriva dal Comune di Benevento per contrastare l'epidemia di coronavirus. Il sindaco Clemente Mastella, infatti, vista l’emergenza epidemiologica in atto, con ordinanza n. 105973/2020 ha disposto che domani (31 ottobre) e il 1 novembre su tutto il territorio comunale: è vietata l'organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all'evento della festa di "Halloween"; è vietata l'organizzazione di festeggiamenti pubblici e fortemente sconsigliati quelli privati riconducibili all'evento festa di "Halloween"; è vietato accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici secondo le usanze della festa di "Halloween" ed è vietato agli operatori commerciali porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d'uso per la festa di "Halloween".