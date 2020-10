Mastella: lockdown unica soluzione Mastella torna a parlare dell'emergenza coronavirus

"Io credo, ormai, che più passano le ore e più si prende consapevolezza che il lockdown non è più una categoria del sé ma del come. 31mila nuovi casi, i medici ospedalieri disperati, anche da noi, quasi tutte le regioni al collasso, anche il Veneto con i suoi tremila contagiati è in affanno, richiedono decisioni rapide e non pasticciate".

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza coronavirus.

"La Francia - prosegue -, che era dietro di noi, ora ci ha anticipato. Le opzioni sono o quella già da noi sperimentata o quella transalpina che lascia aperte le scuole, chiude il resto ma tiene aperte le attività produttive. Se si resta nel limbo e con la curva dei contagi che cresce ormai in modo esponenziale, il virus potrebbe superare in velocità il decreto ristori e quindi le misure sarebbero in parte sterilizzate ed inefficaci con nuove collere sociali. Parlo di quelle serie. Pochi parlano, però, degli operai monoreddito che affrontano questa stagione con 700 euro di cassa integrazione e delle centinaia di migliaia di partite Iva monocommittenza che hanno perso tutto. Io sono con loro, non con chi si diverte a spaccare le vetrine. Non sono Cassandra che anticipava gli eventi, quasi dipendessero da lei, ma temo che avremo un lungo inverno e sei mesi in attesa del caldo e del vaccino. Ed allora bisogna fare presto e non lasciare in solitudine chi sta perdendo tutto quello che ha. P.S. consiglio, come suggeriscono i medici, agli anziani, come me, della mia città, di uscire quanto serve".