Covid, ancora un decesso nel Sannio Lo comunica il sindaco di Bucciano. Si tratta di una donna di 78 anni

Ancora un decesso per Covid19 nel Sannio. Lo annuncia il sindaco di Bucciano, Domenico Matera che sui social del comune scrive: "Sono qui a scrivervi per aggiornarvi in merito all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Nella giornata di oggi registriamo un solo nuovo contagio ed una ulteriore guarigione. Ma la notizia che stasera ci rende l’animo triste è, purtroppo, il decesso di una signora di 78 anni, originaria di Pastorano. La nostra concittadina purtroppo aveva contratto il virus ed era, già da qualche giorno, ricoverata presso l’ospedale Rummo di Benevento".