Verde in abbandono, la denuncia di Fratelli d'Italia Vallone: marciapiedi occupati da arbusti, topi e incuria

"Accolgo le istanze di alcuni cittadini residenti in via Collevaccino che lamentano lo stato di abbandono e di degrado di via Pertini; quella zona che comprende via Collevaccino e la scuola Pascoli per interderci".

Così Ciro Vallone, coordinatore provinciale Organizzazione Fratelli D’Italia Sannio che prosegue: "Come si può vedere dalle fotografie, in detta zona la vegetazione cresce rigogliosa, e i marciapiedi sono a tratti occupati dagli arbusti e di immondizia di ogni genere che si è accumulata; si segnala la presenza anche di topi, segno tangibile di incuria e di abbandono da parte del Comune o chi per esso.

Non si spiega per quale motivo il Comune, deve intervenire a chiamata per provvedere al decoro urbano , quando dovrebbe essere oggetto di una manutenzione programmata e non straordinaria come avviene spesso.

Fratelli d’Italia chiede l’immediata pulizia delle aree a verde, dal taglio dell’erba,l alle potature delle piante, ripristinando il decoro e la dignità, se non fosse altro per il nome della strada di un grande statista e presidente della repubblica italiana".