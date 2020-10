Contagiato covid. "Ha avuto molti contatti, ora ricostruirli" L'annuncio del sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso

“Purtroppo continuano i casi di contagio nel nostro paese, come ovunque”. Così il sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso annuncia l'ennesimo contagio e spiega. “Ho avuto notizia dal diretto interessato già nella giornata di ieri poi confermata pochi minuti fa con la certificazione fattami pervenire dallo stesso interessato. Ho predisposto con apposita ordinanza la messa in quarantena di questo nostro concittadino e del suo nucleo familiare”.

E poi specifica che il contagiato ha avuto numerosi contatti. “Informo che questo nostro concittadino ha avuto diversi contatti sociali connessi al suo lavoro, insieme stiamo ricostruendo i contatti stretti intercorsi. Il continuo aumento di contagi impone a tutti il rispetto delle regole sanitarie in modo ferreo e rigido e senza nessuna attenuante, con l'ormai chiaro comportamento di limitare i contatti sociali allo stretto necessario. Questo è il momento dei nervi saldi e della massima collaborazione”.