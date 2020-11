Mastella: "Stop distributori automatici alle 18" Il sindaco annuncia un'ordinanza per evitare assembramenti

Un'ordinanza comunale imporrà lo stop ai distributori automatici dalle ore 18. E quanto annuncia il sindaco Clemente Mastella che scrive: "Da domani con mia ordinanza i distributori automatici chiuderanno alle 18 per ragioni di assembramento,

fonte scientificamente dimostrata di diffusione del contagi e per ragioni

Di giustizia rispetto ad altre categorie del settore. Ps. Voglio poi testimoniare la mia solidarietà ai medici, infermieri e mondo sanitario, per le ingiuste accuse che da più parti gli vengono rivolte. Io sono con i medici , io sono con gli infermieri".