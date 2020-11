Terremoto nel Sannio, scossa di 2.4 Registrata a Cerreto Sannita alle 17.08

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv in Valle Telesina. Per la precisione a 3 chilometri da Cerreto Sannita. Il terremoto è avvenuto alle 17.08 ad una profondità di 16 km.

Per il momento ma non si segnalano danni a persone o cose.