Covid, San Pio saturo e 13 nuovi casi Novantacinque ricoveri nell'area covid, con 50 sanniti e 45 persone residenti fuori provincia

L'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento registra 95 pazienti (ieri erano 96) di cui 50 sanniti e 45 residenti in altre province. Continua il super lavoro per i sanitari dell'ospedale Rummo dove, per fortuna, oggi sembra fermarsi la scia di decessi che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Dei 95 malati 7 si trovano in terapia intensiva (3 sanniti – 4 di altre province); 13 in pneumologia e sub intensiva (8 sanniti – 5 di altre province); 24 nel reparto di malattie infettive (14 sanniti e 10 da fuori provincia); 42 nel reparto di medicina interna (17 sanniti – 25 fuori provincia); 9 nel reparto di medicina d'urgenza e sub intensiva area covid (8 sanniti e 1 da fuori provincia).

C'è anche una dimissione dall'area Covid del nosocomio sannita che da venerdì ha riaperto regolarmente le attività del reparto di cardiologia dove si era registrato un focolaio, con la riammissione nella rete ima.

Infine dai 191 tamponi analizzati al “San Pio” sono emerse 27 positività di cui solo 13 rappresentano nuovi casi, relativi a 12 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 14 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.