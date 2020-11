Fatebenefratelli. Accredito dello stipendio sarà eseguito oggi L'amministrazione dell'ospedale Sacro Cuore spiega il ritardo e risponde alla Uil

“Dispiace rilevare che nonostante gli sforzi per assicurare mensilmente stipendi e regolarità contributiva e assicurativa, non sia mancata l'occasione per diffondere notizie allarmistiche". Così l'Amministrazione centrale della Provincia Religiosa di San Pietro, titolare dell'Ospedale Sacro Cuore del capoluogo sannita dopo la nota con la quale il dirigente della Uil, Giovanni De Luca, sabato aveva acceso i riflettori sul mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti ai dipendenti dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. "Per un mero disguido tecnico – informatico con l'istituto bancario, l'accredito dello stipendio sarà eseguito nella giornata odierna (2 novembre 2020) - spiegano -, sebbene l'addebito per questa Amministrazione sia avvenuto con valuta 29 ottobre 2020. Di tale circostanza il sig. Giovanni De Luca della UIL, era stato edotto dalla direzione amministrativa locale, pur tuttavia ha ritenuto opportuno creare e diffondere un inutile panico tra gli operatori sanitari già provati per la contingente pandemia in corso".