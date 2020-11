51 Alloggi Erp: il 25 per cento ai senza casa di Via Firenze Pubblicata la graduatoria: riconosciuti i diritti delle famiglie di San Modesto

Con una nota il Comune di Benevento informa che è stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari, il 25 per cento di questi dovrà essere riservato alle famiglie di via Firenze, quelle che vivono nell'ex scuola di San Modesto. L'applicazione della clausola era quello che chiedevano le famiglie, supportate dal Movimento di Lotta per la casa. "L’assessora al Patrimonio, Maria Carmela Serluca, rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio online la graduatoria provvisoria del “Bando di concorso per l’assegnazione di n. 51 alloggi di edilizia residenziale pubblica con riserva del 25%” bandito il 17/12/2018 e trasmesso dalla commissione provinciale assegnazione alloggi della Provincia di Benevento.

Si ricorda che il 25% degli alloggi è riservato alle famiglie sfrattate di Via Firenze ex edificio san Modesto. La graduatoria contiene n. 215 ammessi e n. 25 esclusi per le motivazioni ivi indicate.

Avverso la suddetta graduatoria gli interessati possono presentare opposizione, mediante ricorso in carta semplice – a mezzo di raccomandata A.R. - Pena Decadenza - indirizzata alla Commissione Assegnazione Alloggi presso ACER Campania Dipartimento di Benevento Via Mommsen n. 6 – Benevento, allegando la relativa documentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa all’albo pretorio del Comune di Benevento".



Una vertenza durata sette anni, che ha toccato momenti di tensione altissima e che ha visto alla fine riconosciuti i diritti di quelle famiglie. E c'è da notare, che a prescindere dalle riserve, quasi tutti gli occupanti della Scuola sarebbero stati comunque in posti (utili) della graduatoria.