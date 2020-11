Stop a distributori e parchi chiusi: ecco l'ordinanza Arrivano le disposizioni del sindaco Mastella

Arriva l'ordinanza di Mastella per l'intensificazione del controllo anticovid e con un giro di vite per quel che riguarda le misure di prevenzione., Il sindaco infati ha disposto la chiusura al pubblico, dalle 18 alle 9 del mattino successivo, dei parchi pubblici cittadini fino al 14 novembre (e dunque la Villa Comunale, i giardini De Falco e Piccinato, l'area del ponte Tibaldi, il parco archeologico dell'Arco del Sacramento e l'Hortus Conclusus) e dei distributori automatici di bibite e alimenti sia in luoghi al chiuso che all'aperto.