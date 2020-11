Due decessi in 24 ore nei reparti Covid del Rummo Morte due donne di Benevento e Napoli. Un paziente dimesso e 94 persone ricoverate

Dopo una giornata di relativa calma, purtroppo, nei reparti covi dell'ospedale san Pio di Benevento nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi che allungano sempre di più la già corposa lista.

Si tratta di una unltrasettantenne di Benevento e un'altra donna di Napoli. I pazienti positivi al covid-19 deceduti dall'inizio della pandemia sono 50 su complessivi 454 trattati da marzo scorso. Per quanto riguarda al seconda ondata del Covid, sono 13 le persone sannite morte da agosto al Rummo.

Dei 250 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 157 sono residenti nella provincia di Benevento.

Tornando alal situazione odieran, al Rummo risultano ricoverate 95 persone, di cui 49 sanniti.

Più in generale, in terapia intensiva attualmente ci sono 6 persone, 12 in Pneumologia sub intensiva, 24 ricoveri covid in Malattie infettive, 43 in Medicina interna e 9 degenti in Medicina d'urgenza sub intensiva area covid.