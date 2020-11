De Girolamo supera il covid. "Sarà solo un brutto ricordo" L'ex ministro posta una commovente foto in cui riabbraccia la sua bambina

Nunzia De Girolamo ha superato il covid. Finalmente il tampone ha dato esito negativo. Lo ha annunciato, attraverso i social, l'ex ministro postando una commovente foto che la ritrae mentre riabbraccia la sua bambina.

"Un abbraccio - scrive - che ho sognato, un abbraccio che ho sperato, un abbraccio che ho voluto. Per questo abbraccio ho pregato, ho pianto, ho fatto di tutto. Ho sperato che avvenisse il prima possibile. Venti lunghi giorni senza il tuo respiro, senza il tuo buongiorno, le nostre risate, i tuoi scherzi, le nostre storielle notturne.

Questo abbraccio per me e` ossigeno, e` voglia di futuro, e` vita! Questo abbraccio e` emozione: sono due cuori che battono a mille.

Questo abbraccio e` rinascita, e` una nuova visione della vita. Ed e` come il primo abbraccio, dove le irrefrenabili lacrime erano gioia e commozione.

Lo avete capito: finalmente sono negativa! Da oggi il Covid19 sara` per me solo un brutto ricordo e mi lascera` insegnamenti che non dimentichero` mai.

Ho imparato che anche un messaggio, delle parole scritte, possono darti una forza incredibile.

Ho imparato che c’e` sempre una mano tesa: alcuni la intendono solo per chiedere, per la maggior parte, invece, vi e` sempre una pronta a dare conforto ed aiutare. Ho imparato che nelle difficolta` nascono nuovi rapporti, si infrangono altri, se ne rafforzano alcuni. La vita e` un dono prezioso ed unico, non sprechiamolo! E da domani si riparte!".