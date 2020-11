Covid. Dai tamponi processati al San Pio 38 nuovi casi Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: 37 sono sanniti

Nuovi casi di positività al covid dai tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare nei laboratori del nosocomio sannita sono stati analizzati oggi 229 tamponi, dei quali 67 risultati positivi.

"Dei sessantasette positivi - viene precisato dal San Pio - 38 rappresentano nuovi casi, relativi a 37 persone residenti nella provincia di Benevento e ad una residente in altra provincia, mentre gli altri 29 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata".