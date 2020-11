"Risibile progressiva adozione misure sempre più restrittive" La nota di "Ristoratori, commercianti ed autonomi Uniti Benevento"

“La compulsiva approvazione del Dpcm che hanno l'obiettivo di somministrare limitazioni e restrizioni in piccole dosi si è ormai trasformata in una lenta agonia per il settore del commercio con particolare attenzione al settore horeca ormai in ginocchio a partire dal mese di Ottobre”. Così i ristoratori, commercianti ed autonomi Uniti Benevento commentano in attesa delle ultime decisioni del Governo in merito alla restrizioni che saranno varate nelle prossime ore dopo che il presidente del Consiglio Giusppe Conte ieri ha relazionato in Camera e Senato.

“Dinanzi ad uno scontato ed inevitabile lockdown – scrivono - risulta a nostro avviso veramente risibile questa progressiva adozione di misure sempre più restrittive con cadenza settimanale, un crescendo di restrizioni che rende totalmente vacua l'apertura delle attività commerciali se non per aumentare ulteriormente i costi di gestione ed i debiti.

A questo punto sarebbe più comprensivo chiudere tutto per fermare l'espansione del virus ma prima sarebbe doveroso adottare misure di sostegno strutturali e continuate a tutte le categorie attualmente non garantite. Con le limitazioni delle prossime ore - concludono - ci saranno ulteriori disagi anche per altre tipologie di attività commerciali per questo ci auguriamo che la nostra lotta per l'estensione delle garanzie sociali a tutti si estenda anche a chi oggi si illude che non sarà colpito da questi provvedimenti".