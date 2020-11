Covid, a Pago Veiano e Pesco Sannita screening territoriale L'iniziativa dei primi cittadini Mauro De Ieso e Antonio Michele

Sindaci in prima linea contro il covid19. Le iniziative di screening per le diverse comunità si moltiplicano anche nel Sannio è il caso dei comuni di Pesco Sannita e Pago Veiano (attualmente rispettivamente 3 e 12 contagi da coronavirus) che hanno annunciato un'iniziativa congiunta delle amministrazioni comunali.

“Le recenti positività che hanno accomunato Pago Veiano e Pesco Sannita – scrive il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso - necessitano di una verifica sanitaria mediante l'effettuazione di tamponi nasofaringeo per una ulteriore attività di screening territoriale.

Unitamente al collega sindaco Antonio Michele abbiamo attivato, in collaborazione con il Centro Diagnostico Morgagni, grazie ad una convenzione comune, una consistente riduzione dei costi pro-capite a cittadino frutto di un impegno delle nostre rispettive Amministrazioni Comunali. Cerchiamo nostro malgrado di sopperire anche alle difficoltà in cui si dibatte il Servizio Sanitario Pubblico che in questa fase non effettuerebbe questi servizi con queste modalità.

Il servizio è facoltativo anche se consigliato a tutti. Noi facciamo il nostro dovere nel nostro piccolo per cercare di dare risposte alle problematiche che ci sono. Ringrazio pubblicamente il Sindaco nonché fraterno amico Antonio Michele per la sinergia e la collaborazione che in questi giorni stiamo mettendo in campo per cercare di tutelare le nostre rispettive comunità”.