Ancora un decesso al San Pio, 95 i ricoveri nell'area covid Non ce l'ha fatta un cittadino della provincia di Benevento

Si aggrava il bilancio di questa seconda ondata di contagi nel Sannio. Oggi un nuovo decesso purtroppo di un paziente ultraottantente della provincia di Benevento ricoverato nell'area covid dell'azienda ospedaliera San Pio.

Ed aumenta, seppur di una sola unità, anche il dato dei ricoveri per coronavirus, che passa da 94 a 95. Sempre in giornta però ci sono state anche quattro nuove di due pazienti della provincia di Benevento e due provenienti da fuori provincia.

E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita. Precisamente, sono sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (due sanniti e 4 residenti fuori provincia, 15 nel reparto di pneumologia sub-intensiva (11 della provincia di Benevento e 4 provenienti da fuori provincia); 24 a malattie infettive (14 sannitie 10 di fuori provincia). Mentre sono 42 i pazienti ricoverati nel reparto di medicina interna (18 della provincia di Benevento e 24 residenti in altra provincia) ed nel reparto di medicina d'urgenza - sub intensiva area covid (7 sanniti e uno residente in altre provincia).

Dall'ospedale viene infine precisato che dei 255 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 162 sono residenti nella provincia di Benevento.