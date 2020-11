Covid, Iannotti: "Un polo di diagnosi anche in provincia" La proposta del sindaco di San Lorenzo Maggiore

Gentile Direttore, con il presente comunicato desidero rendere pubblica la mia iniziativa - apprezzata e condivisa nella giornata di oggi da molti sindaci sanniti - con la speranza che possa essere accolta con favore anche dalle autorità politiche regionali.

"Quanto prima, insieme ai sindaci che hanno condiviso la grave problematica, intendo portare all’attenzione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al Direttore Generale dell’Asl Gennaro Volpe, una soluzione alla complessa situazione relativa alle tempistiche e alle modalità di esecuzione dei tamponi nell’intero hinterland sannita". Ad annunciarlo il sindaco di San Lorenzo Maggiore, Carlo Giuseppe Iannotti precisando di aver condiviso l'iniziativa anche con altre fasce tricolare della provincia di Beneveto. Ed in merito, Iannotti spiega: "Ad oggi, tutti i cittadini sanniti interessati al test sono costretti a recarsi unicamente presso la sede Asl di via Mascellaro a Benevento, per l’effettuazione dei tamponi in modalità drive-in. Tale modalità sta diventando progressivamente sempre più ingestibile, creando continui disagi ai danni dei cittadini, i quali, oltre ad affrontare un lungo tratto in auto all’arrivo spesso incappano in una lunga ed estenuante attesa, derivante da code chilometriche. La soluzione, a costo zero e di immediata realizzazione potrebbe essere quella di usufruire delle strutture mediche già presenti in maniera capillare sul territorio sannita, in modo tale da aggiungere dei poli secondari di diagnosi, utili a ridurre la mole di lavoro - che ora grava unicamente sulla struttura di Benevento - accorciando i tempi di attesa per i responsi e nel contempo limitando gli spostamenti. Le strutture individuate - conclude il primo cittadino di San Lorenzo Maggiore - potrebbero essere il Presidio Ospedaliero ''Sant’Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti; • Ex P.O. “Maria delle Grazie” - Cerreto Sannita e l'ospedale ''Padre Pio'' di San Bartolomeo in Galdo".