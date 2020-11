Covid 19. Nel Sannio 860 positivi e 14 vittime da agosto In un solo giorno 98 positivi su 620 test effettuati. L'Asl cambia la modalità di invio dei dati

Numeri impressionanti quelli che emergono dalla nuova tabella che da questa sera fornisce l'Asl di Benevento con cadenza quotidiana. Via i paesi con i relativi contagi – nei giorni scorsi oggetto di critiche e proteste da parte dei sindaci che erano in possesso di altri numeri, magari comunicati dai diretti interessati prima che dall'Asl, e nuovo specchietto che racchiude il numero dei test effettuati oggi (620) il numero dei positivi di oggi, 3 novembre, è pari a 98 unità – il dato più alto da marzo in provincia di Benevento -.

Di questi 10 sono sintomatici, 11 sono i guariti e una persona deceduta nei reparti covid del Rummo per un totale di 14. Attualmente nel Sannio ci sono 155 persone positive con sintomi, 705 asintomatici e 390 guariti da agosto.