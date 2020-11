Ristoratori e Commercianti: non pagheremo la Tari Il Movimento invita ad ""un'azione di disobbedienza fiscale"

Invita a "non pagare le rate di Ottobre e Novembre della Tari" attraverso "un'azione di disobbedienza fiscale che metta in evidenza le terribili difficoltà economiche in cui versa la categoria" il movimento dei ristoratori, commercianti e autonomi uniti di Benevento.

Il gruppo spiega: "durante le mobilitazioni della scorsa settimana abbiamo incontrato il Sindaco di Benevento in presenza dell'assessore Serluca ai quali abbiamo avanzato le nostre proposte ovvero: Adeguamento al decreto di Agosto in relazione all'estinzione Tosap fino al 31 Dicembre e la messa a disposizione dello spazio pubblico ottenuto in estate; Blocco della Tari; Permesso di traffico nel centro storico per le attività di ristorazione al fine di poter svolgere le consegne a domicilio. Il Sindaco Mastella ha assicurato che, indipendentemente dalle nostre richieste, il Comune di Benevento aveva già deciso di adottare tutte queste misure e che la Tari non poteva essere bloccata del tutto ma sicuro sarebbe stata sospesa fino al 31 Dicembre.

Nell'ambito dell'incontro l'Assessore Serluca si limitò ad acconsentire agli impegni assunti dal Sindaco Mastella.

Oggi si scopre che le sospensione della Tari non è possibile a causa di esigenze di cassa.

Il movimento dei ristoratori e commercianti annuncia pertanto un'azione di disobbedienza fiscale invitando tutte le attività commerciali a non pagare le rate di Ottobre e Novembre della Tari a causa delle terribili difficoltà economiche nelle quali versa la nostra categoria".