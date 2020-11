Covid, il comune costituisce un gruppo di emergenza solidale A sostegno delle fasce meno abbienti: “Risposta concreta ai bisogni delle persone più vulnerabili"

Comune sempre più vicino alle fasce sociali meno abbienti in questo momento di grande difficoltà determinato dall’incremento dei casi di Covid-19 in città. E’ questo l’obiettivo del Gruppo di emergenza solidale messo in campo dal sindaco Clemente Mastella con il supporto degli assessori Luigi Ambrosone, Carmen Coppola e Maria Carmela Mignone.

Il Gruppo di emergenza solidale offrirà supporto, mediante un costante contatto telefonico, alle famiglie colpite dal Covid-19 che non sono in grado di far fronte alle spese per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

“Si tratta – spiegano il sindaco Mastella e gli assessori Ambrosone, Coppola e Mignone – di una risposta concreta ai bisogni delle persone più vulnerabili. Sin dal primo momento questa Amministrazione ha cercato di essere vicina alle

fasce sociali meno abbienti attraverso l’iniziativa dello Sportello solidale. Un sostegno che si è reso possibile soprattutto grazie al contributo decisivo del mondo del volontariato. Oggi più di ieri è quindi necessario proseguire con tali misure. Di qui la decisione di costituire il Gruppo di emergenza solidale, che rappresenta dunque una risposta concreta ai bisogni urgenti delle persone che vivono condizioni economico-sociali, o anche sanitarie, molto difficili. Inoltre, attraverso lo Sportello solidale verrà lanciata un’ulteriore raccolta di fondi e generi alimentari in modo da continuare a supportare le famiglie nella fase più acuta di crisi economica”.