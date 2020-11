Emergenza covid, drive-in Asl - Esercito al Rione Libertà Supporto dei militari. Le tende per effettuare i tamponi saranno installate dinanzi Palasannio

L’Asl di Benevento per incrementare la capacità di effettuare tamponi per Covid-19 dalla prossima settimana ha predisposto l'allestimento di tende/gazebo effettuare i tamponi naso faringei in modalità drive-in. Al lavoro il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, supportato dai militari dell’Esercito Italiano. Le persone verranno contattate dagli operatori del Servizio Epidemiologia ed effettueranno il test nel rispetto delle attuali norme di sicurezza.

“Stiamo lavorando per affrontare le criticità ed ?intensificare il numero di tamponi. - dichiara il Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe - Con il tracciamento dei casi è possibile ridurre notevolmente la diffusione del virus Covid-19. Oltre alla postazione allestita nel capoluogo di provincia, per la quale saremo supportati dai militari dell’Esercito - continua Volpe - ?stiamo predisponendo un potenziamento dello screening Covid anche nell’ambito del Distretto Alto Sannio Fortore. Oltre alle postazioni per l’effettuazione dei tamponi, già attive in via Mascellaro e a Sant’Agata de’Goti, la prossima settimana, presso gli ambulatori ASL di S. Marco Dei Cavoti, sarà operativa una equipe di sanitari per effettuare i tamponi rino-faringei alle persone residenti nei comuni dell’Alto sannio-fortore, individuate dall’Asl.”