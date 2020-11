Covid. Altre tre persone decedute in 24 ore nel Sannio Le vittime erano ricoverate al San Pio. Due erano di Ceppaloni e Gioia Sannitica

Altra giornata tragica nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove si sono registrati altri tre decessi: due sanniti e un uomo pensionato della provincia di Caserta. Si tratta di un ultraottantenne sannita, di un 80enne di Ceppaloni, già ricoverato, ed un 70enne di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Tutti erano ricoverati in gravi condizioni al Rummo.

In 48 ore cinque decessi. Ieri, infatti dall'ospedale sannita la brutta notizia della morte di due pensionati di Montesarchio e Faicchio. Una lunga scia che purtroppo si allunga sempre di più.

Di contro, ci sono nove pazienti dimessi nelle ultime ore di cui tre della provincia di Benevento e 6 di altre province.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, ad oggi sono 99 le persone in degenza nei vari reparti. Ieri si era arrivati a 107 degenti. Cinque i pazienti in terapia intensiva. Di questi uno è sannita, gli altri di fuori provincia. 14 in Pneumologia sub intensiva (12 sanniti); 25 in malattie infettive (17 sono della provincia di Benevento); 39 in medicina interna (20 sanniti); 8 in medicina d'urgenza (7 di Benevento) e 8 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.