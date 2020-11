Ristoratori: "Le nostre proteste hanno dato risultati" "Obiettivi ottenuti grazie alle mobilitazioni dei giorni scorsi"

"Grazie alle mobilitazioni dei giorni scorsi siamo riusciti ad ottenere lo slittamento del pagamento della Tari a Febbraio 2021!".

Così i ristoratori, commercianti e autonomi uniti di Benevento.

"Le proteste unitarie dei commercianti hanno fatto sì che il Comune di Benevento riconoscesse, per quanto attiene alla sua parte l'esenzione dalla Tosap fino al 31 Dicembre, lo slittamento della Tari e i permessi di carico e scarico per il centro storico. Sebbene tutti corrano ad intestarsi la paternità di questa vittoria bisogna ricordare che senza le mobilitazioni dei commercianti non ci sarebbero stati questi risultati concreti. I commercianti pertanto non devono ringraziare nessuno se non loro stessi e la loro determinazione".