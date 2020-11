Donate al Comune 50 schede sim per gli studenti senza Internet La Cogepa ha accolto l’appello lanciato dal sindaco Mastella e dall’assessora Mignone

Lunedì 9 novembre alle ore 12:30, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il direttore operativo di Cogepa Telecommunication, Stefano Fiori, donerà al sindaco Clemente Mastella e all’assessora Maria Carmela Mignone, cinquanta sim card per traffico dati che saranno successivamente distribuite agli alunni delle scuole cittadine che non

sono in grado di seguire le lezioni scolastiche via web per la mancanza di un collegamento a Internet.

L’iniziativa solidale è nata a seguito dell’appello lanciato dall’Amministrazione per venire incontro agli studenti meno fortunati. Appello che è stato prontamente accolto dalla Cogepa Telecommunication, l’azienda specializzata che per conto di Open Fiber sta realizzando in città una rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica.