Trasferimento Ecopunto, Comitato tuona contro l'Asia Pantano - San Vitale: "L'area scelta è pericolosa e privata, sui cittadini ricadranno i costi"

Il comitato di quartiere Pantano San Vitale scrive una lettere ai residenti delle due contrade di Benevento per annunciare l'imminente cambio dell'ubicazione dell'Ecopunto per i rifiuti che sarà trasferito dall'area comunale all'ingresso di contrada Pantano a contrada San Vitale, lungo la provinciale e posizionato di fronte l'ex ecopunto nei pressi dell'dicola votiva denominata de la Madonnina. “Ci teniamo a precisare – scrivono però dal comitato che già nelle scorse settimane avevano manifestato il loro disappunto - che il luogo scelto dall’Asia non è accettato dalla maggioranza dei residenti delle contrade interessate”. A tal proposito, infatti, il comitato Pantano San Vitale aveva depositato centinaia di firme di persone contrarie alla nuova ubicazione: “Sono state depositate circa 500 firme. Il Comitato precisa inoltre che l’ASIA solo ora si è ricordato che il suolo dove era ubicato precedentemente l’ecopunto era di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma non specifica che il nuovo sito, quello di San Vitale è situato su una proprietà privata con l’aggravio di maggiori spese che si ripercuoteranno sull’utenza. Si ricorda ancora che il nuovo sito di raccolta dei rifiuti è posizionato su un punto pericolsissimo della Provinciale, le persone, in particolare i residenti a San Vitale, sono costrette ad attraversare per ben tre volte la strada provinciale. Il Comitato si augura che non si verifichino incidenti essendo la strada percorsa quotidianamente da un elevato traffico proveniente dalla valle Vitulanese”. In caso contrario e malauguratamente dovessero registrarsi inconvenienti o peggio ancora incidenti il comitato precisa: “I dirigenti e i tecnici dell’Asia che hanno voluto istituire il sito in quell’area sono i primi responsabili”.