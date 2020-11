Pagliuca (Uil): zona gialla e bus aggiuntivi. Basta polemiche "Condivido l'appello del sindaco. Bene il potenziamento del tpl"

“Condivido la richiesta/appello del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, inoltrata al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca affinchè il Sannio resti zona gialla se nei prossimi giorni la Campania venisse considerata zona arancione”.

Così Cosimo Pagliuca, Segretario Generale Agg. Uil Trasporti Av/Bn. “I contagi nel Sannio – scrive - sono abbastanza contenuti prima di tutto perché c’è accortezza e responsabilità tra i cittadini e poi perché c’è l’ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine che fanno rispettare i Dpcm e le ordinanze regionali. Un grazie a loro e anche e soprattutto agli operatori sanitari che stanno garantendo il diritto alla salute a noi tutti. Voglio sottolineare poi, con un pizzico di amarezza, la situazione trasporti nella città di Benevento: In questi giorni l’azienda ‘Trotta Mobility’, grazie alle risorse messe in campo dal Governo centrale e Regione Campania, ha messo a disposizione della Città di Benevento una flotta di autobus aggiuntivi per il trasporto pubblico per potenziare il sistema, garantire l’osservanza delle disposizioni anti Covid-19 per il distanziamento personale e per la capienza delle vetture. Non solo, ma sono state attivate nuove fermate con il raggiungimento di nuove zone cittadine per evitare assembramenti su un’unica fermata. A quanto pare Benevento è l’unica città della Campania ad aver attivato sin da subito questo servizio di potenziamento e debbo dire grazie alla caparbietà dell’assessore al ramo Luigi Ambrosone, del sindaco Mastella, del management aziendale e dell’ottimo lavoro di noi OOSS.

Mi giungono in queste ore lamentele da parte di qualche cittadino che reputa tutto ciò uno spreco, visto che a volte, e sottolineo a volte, i pullman aggiuntivi circolano vuoti. Voglio precisare che c’è prima di tutto un Dpcm nazionale che prevede su ogni bus la riduzione fino al 50% della capienza massima dei passeggeri e poi questo piano è in funzione all’apertura delle scuole nei prossimi giorni. Il virus, come ben si nota, circola incessantemente portando – a volte - anche alla morte. Pertanto basta polemiche. Tuteliamo la salute dei lavoratori, dei cittadini e dei nostri figli”.