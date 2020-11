Covid, tre positivi all'Asia di Benevento Screening per i dipendenti e quarantena per chi ha avuto contati con i contagiati

L'Asia comunica che a seguito di screening periodicamente effettuati tra i suoi dipendenti, tre di loro sono emersi positivi al Covid-19. L'Azienda ha immediatamente applicato tutte le misure anti-Covid previste nel protocollo aziendale disponendo la quarantena fiduciaria presso le proprie abitazioni delle persone entrate in contatto con i tre positivi (che allo stato attuale sono asintomatici), nelle more dei tempi occorrenti per l'effettuazione dell'esame del tampone. L'Asia, inoltre, continuerà lo screening già avviato prevedendo l'esame anche per tutti gli altri dipendenti.