Ancora una vittima sannita nei reparti covid del San Pio Aumentano sempre di più i ricoveri (104) e i degenti della terapia intensiva. 12 tamponi positivi

Ancora un decesso nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di un 90enne di San Giorgio del Sannio ricoverato al Rummo e residente nella provincia di Benevento. Si allunga, sempre di pi, dunque la lista dei decessi nel Sannio.

Nei laboratori del San Pio sono stati analizzati 222 tamponi, dei quali 61 risultati positivi ma solo 12 rappresentano nuovi casi di 11 persone residenti nella provincia di Benevento.

Sono quattro invece i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e 104 le persone attualmente ricoverate. Anche ieri, oggi, dunque, nuovi accessi nei reparti da aprte di persone sintomatiche che necessitano di cure specialistiche.

Aumenta di due unità e arriva a sett eil numero dei pazienti in terapia intensiva. In totale sono invece 13 le persone ricoverate in terapia sub intensiva di pneumologia, 24 in Malattie infettive, 44 in medicina interna, 8 in Medicina d'urgenza intensiva ed altrettante nell'area di isolamento covid presso il pronto soccorso.