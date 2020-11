Covid, positivi operatori di una casa di riposo A San Bartolomeo in Galdo, lo annuncia il sindaco. "Ora tamponi agli anziani"

Una responsabile e un'operatrice di una casa di riposo di San Bartolomeo in Galdo sono positive al Covid19. Lo annuncia il sindaco di San Bartolomeo, Carmine Agostinelli che sul suo profilo scrive: "Miei cari concittadini,

al fine di prevenire il diffondersi di notizie non rispondenti alla realtà, sento il dovere di informarvi tempestivamente sul potenziale rischio di contagio che in queste ore stiamo vivendo a San Bartolomeo.

Poco fa, e la ringrazio per questo, una responsabile della cooperativa che gestisce la Casa di Riposo di San Bartolomeo mi ha informato di essere risultata positiva al Covid19. La stessa era stata in sede a San Bartolomeo la settimana scorsa ed aveva avuto contatti unicamente con due operatrici. Entrambe le operatrici, pertanto, sono state sottoposte a tampone (oggi stesso) ed una delle due è risultata anch’essa positiva.

Ho immediatamente chiesto al servizio epidemiologico dell’ASL di effettuare con urgenza tamponi a tutti gli ospiti ed a tutto il personale della Casa di Riposo.

Non sappiamo come evolverà questa situazione.

Posso solo dirvi, con estrema certezza, che sia il management sia il personale della casa di riposo hanno sempre operato con massimo rigore. A loro, in questo momento, va la mia più sincera vicinanza ed il mio augurio che tutto possa risolversi presto per il meglio.

A voi tutti, miei cari concittadini, voglio ricordare per l’ennesima volta che abbiamo un nemico invisibile pronto ad attaccarci e ad aggredirci quando meno ce l’aspettiamo. Un nemico che ogni tanto non manca di ricordarci la sua ferocia.

A volte però, anzi spesso, troppi di noi lo dimenticano! Abbiamo abbassato troppo la guardia. Lo dico soprattutto ai giovani che troppo spesso vedo passeggiare in modo scomposto, come se il COVID fosse un problema che appartenesse unicamente agli altri.

Questa è una vera guerra, amici miei. E non appartiene assolutamente al passato. Possiamo vincerla unicamente se tutti ritorniamo alla consapevolezza ed al rigore che avevamo nella scorsa primavera. Diversamente, rischiamo di farci davvero male.

Chiedo a tutti, pertanto, di alzare nuovamente la guardia. Di evitare tutto ciò che possiamo evitare. Restiamo a casa il più possibile. Usciamo solo per lavoro e per vere necessità".