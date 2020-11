Addio Guerino, maestro di giornalismo e di vita E' scomparso Guerino Pietraroia, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 4 gennaio

Il Sannio piange la scomparsa di Guerino Pietraroia, decano dei giornalisti sanniti e appassionato esempio di amore sincero per il mondo della comunicazione.

Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 4 gennaio, Guerino Pietraroia, noto e stimato per il suo impegno.

Grande tifoso del Benevento calcio era anche un lettore instancabile. Seguiva da professionista il lavoro dei tanti colleghi, soprattutto dei più giovani con i quali ha continuato a confrontarsi fino alla fine.

Aveva apprezzato sin dai primi numeri il progetto sannita del quotidiano Ottopagine, continuando poi a seguirlo attraverso il web. Si era entusiasmato per la nascita di 696tv ottochannel e abbiamo avuto la fortuna di apprezzare le sue visite in redazione. I suoi consigli preziosi dispensati, quando la salute lo aveva costretto in casa, sono poi arrivati tramite il telefono.

La sua voce ci salutava con energia, raccomandandoci di raccontare tutto sempre con sincerità.

Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori.



Tanti i messaggi di cordoglio

Il presidente dell’Assostampa Sannita Giovanni Fuccio ha dichiarato: “La scomparsa del giornalista Guerino Pietraroia è per tutti gli operatori della comunicazione un momento di grande tristezza.

Egli era non solo il decano (avrebbe compiuto cento anni il prossimo 4 gennaio) benvoluto e stimato da tutti, ma rappresentava quella forma ideale di giornalista appassionato del proprio ruolo lontano da tentazioni polemiche. Il suo lascito per le nuove leve del giornalismo sannita è quello della coerenza e della dedizione alle sorti della città che egli ha sempre amato”.