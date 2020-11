Covid. Parte il drive in di Asl ed Esercito per i tamponi Da questa mattina al Palatedeschi

Ampliare il servizio di esecuzione dei tamponi per decongestionare la postazione di via Mascellaro. E' l'intento del nuovo progetto dell'Asl di Benevento, partito questa mattina a Benevento. Presso il Palatedeschi sarà possibile effettuare tamponi nasofaringei per accertare la positività al Sars Cov 2. Una iniziativa messa in campo dall'Asl di Benevento grazie al supporto dell'Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione nazionale Igea del Ministero della Difesa, che vede 19 postazioni militari installate in tutta la Campania.

E una lunga fila di auto si è immediatamente creata presso la struttura sportiva del Rione Libertà dove sono state installate delle tende ed è presente personale dell'esercito, medici e infermieri, che collaboreranno con quelli dell'Asl per consentire il servizio.

Al drive in saranno smistati casi per cui si richiede accertamento tramite il tampone.

L'obiettivo della direzione generale dell'Asl è aprire altri punti sul territorio sannita, in particolare in zone più distanti della provincia come la Val Fortore.

E infatti oltre alle postazioni per l’effettuazione dei tamponi, già attive in via Mascellaro e a Sant’Agata de’Goti, la prossima settimana, presso gli ambulatori Asl di S. Marco dei Cavoti, sarà operativa una equipe di sanitari per effettuare i tamponi rino-faringei alle persone residenti nei comuni dell’Alto sannio-fortore, individuate dall’Asl.