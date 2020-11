Covid. Mastella: evitiamo la fuga verso le nostre zone Il sindaco commenta i dati dei contagi in Campania e lancia l'allarme

"Visti i dati dei contagiati in Campania temo passeremo a breve dal giallo all’arancione. Mi auguro che la Campania sia divisa per aree di contagio evitando però la fuga verso le nostre zone".

Così il sindaco Clemente Mastella commenta gli ultimi dati regionali sui contagi e lancia l'allarme. "Sta avvenendo dovunque così in Italia ed all'estero. Consiglio a tutti i miei concittadini di uscire il necessario e comportarsi con il rispetto dovuto a se stessi ed agli altri. Come state facendo telefonatemi se avete bisogno anche di un conforto o una necessità".

Poi prosegue "sono momenti di sacrifici" e dunque raccomada: "perciò devono essere bandite ipocrisie e strumentalizzazioni. Io sarò con voi e tra voi. Il contagio ormai non scansa nessuno. Stiamo attenti".