Due decessi nell'area covid del San Pio e 35 nuovi positivi Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: 98 i pazienti ricoverati

Ancora due decessi nelle ultime ventiquattro presso l'area covid del San Pio di Benevento. Si tratta di un ottantenne di Airola nel Sannio ed un cittadino residente nella provincia di Caserta. Mentre sono 98 i cittadini positivi ricoverati nel nosocomio di Benevento, di cui 65 sanniti e 33 provenienti da fuori provincia. In giornata però sono state effettuate anche cinque nuove dimissioni che si aggiungono alle quattro effettuate ieri.

E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal San Pio che dettaglia la situazione nell'area covid dell'ospedale. In particolare, sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in pneumologia sub-intensiva, 24 a malattie infettive, 41 nel reparto di medicina interna, 8 a medicina d'urgenza e 4 nell'area isolamento covid.

In giornata inoltre sono emersi 35 nuovi casi di positività al coronavirus dai 199 tamponi processati nei laboratori del nosocomio del capoluogo sannita. Nello specifico, 54 i test che hanno dato esito positivo ma, come detto, 35 rappresentano nuovi casi, di cui 33 relativi a cittadini residenti nella provincia di Benevento ed 2 in altra provincia. Mentre gli altri 19 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.