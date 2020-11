Covid, la testimonianza di un paziente ricoverato al Rummo Grazie a medici e infermieri del San Pio, sono loro che stanno combattendo questa guerra

Un appello che restituisce la misura della situazione. E' quello ormai diventato virale e lanciato, attraverso i social, da un uomo di Napoli ricoverato in area covid all'ospedale San Pio di Benevento.

“Grazie a tutto il settore sanitario sotto pressione in questo momento – scrive l'uomo-, grazie ai generali ossia medici e primari, ma soprattutto grazie agli infermieri e capo sala la vera fanteria di questa guerra invisibile, sempre al fronte affianco, giorno e notte, a chi lotta, a chi è ferito e a chi in questo momento rischia la vita perché più gravemente ammalato. Sono loro che con tutte le loro forze gridano: vai puoi farcela respira, vai, vai senza un attimo di tregua anche per ore di seguito... completamente bardati e con grandi difficoltà a respirare per doppia mascherina, tute e visiere.

Tornano a casa con l’ansia di portare la malattia ai propri cari dormendo separati su divani ormai già da mesi, ma loro il giorno dopo pronti affianco a noi. Questa è la testimonianza vera e personale di un ricoverato in un reparto Covid da oltre 2 settimane. Grazie di cuore cari infermieri per il vostro apporto”.