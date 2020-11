Covid, al San Pio ancora un decesso Si tratta di un 84enne di Moiano. Dai tamponi altri 22 nuovi positivi

Ancora un decesso nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di un 84enne di Moiano che si è improvvisamente aggravato fino a perdere la vita.

E sono 98 i ricoveri presso il San Pio (68 sanniti – 30 di altre province) con 7 persone in terapia intensiva (2 sanniti – 5 di altre province); 14 in pneumologia e sub intensiva (12 sanniti -2 altre province); 24 nel reparto di malattie infettive (16 sanniti – 8 di altre province); 41 in medicina interna (27 sanniti – 14 altre province); 10 medicina d'urgenza (9 sanniti – 1 di altre province); e 2 in area isolamento al pronto soccorso, entrambi sanniti.

Inoltre sono 22 i nuovi casi di positività emersi dai 213 tamponi processati, di cui 21 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 9 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.