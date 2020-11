Civico 22 presenta i documenti strategici dei Laboratori Progetti e idee al tempo della pandemia

Da domani, martedì 10 novembre e fino al 9 dicembre prossimo, Civico22 presenterà i Documenti strategici elaborati dai Laboratori civici che hanno lavorato instancabilmente, anche in modalità telematica, durante tutti questi mesi.

Gli eventi saranno obbligatoriamente tutti online e saranno trasmessi in diretta Facebook dalla Pagina di Civico22. "Sarà possibile interagire con noi durante la diretta - spiegano dal movimento politico - scrivendo nei commenti le proprie osservazioni, i propri suggerimenti. Tutti i video delle dirette Facebook saranno poi pubblicati nel canale youtube di Civico 22.

Il 9 dicembre, ad un anno esatto dalla nostra convention di presentazione di Civico22 avvenuta nel teatro della Solot, faremo un grande evento on-line in cui lanceremo il Documento finale di Civico 22".