Benevento: solo 17 per cento abitanti allacciati a rete idrica Il dato nel reporto sull'ecosistema urbano

Tre dei cinque capoluoghi campani (ad eccezione di Avellino il cui dato non e' disponibile e Napoli con 114,3) superano la media nazionale di 148 litri al giorno pro capite di consumi idrici domestici di acqua potabile. A Caserta si arriva a 161,4 litri per abitante al giorno, a Salerno 163,1 l/ab; poi BENEVENTO (150,8). Lo si legge nel report annuale Ecosistema Urbano 2020 di Legambiente con Il Sole 24ore. Per stimare le probabili dispersioni si calcola che la quota di acqua potabile immessa in rete e non consumata: il dato medio sulla dispersione dell'acqua nei capoluoghi conferma una situazione critica e l'assenza di forti segnali di discontinuita' col passato. La situazione peggiore si registra a Caserta con il 61,2% di perdite, segue Salerno con circa il 55% BENEVENTO con il 37% e Napoli con il 35%. Gli ultimi dati Istat relativi alla percentuale di popolazione servita da rete fognaria delle acque reflue urbane relativi al 2016 mostrano una situazione sostanzialmente stabile. Critica la situazione a BENEVENTO con appena il 17% di abitanti allacciati alla rete; mentre gli altri capoluoghi hanno percentuali che oscillano tra il 90 e il 100%.