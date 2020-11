Covid. Il ministero dice no all'impiego dell'Esercito in città Il prefetto Cappetta: "Sindaco di Airola ha annunciato misure contro assembramenti"

“Il ministero non ritiene in questo momento di dover modificare il piano previsto per l'impiego dei militari nell'ambito del progetto 'Strade Sicure'”. L'Esercito dunque non arriverà a Benevento per affiancare le forze dell'ordine durante i controlli messi in campo per evitare assembramenti e la conseguente possibilità dell'aumento dei contagi covid, così come chiesto dal sindaco Clemente Mastella. Ad annunciarlo, durante un'intervista skype a 696 Ottochannel ed Ottopagine.it, è stato il prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in videoconferenza questa mattina. Una riunione che ha coinvolto i vertici delle forze dell'ordine e i sindaci di alcuni centri.

Un comitato “che sostanzialmente ha avuto un unico argomento, anche in risposta alla circolare arrivata ieri dal ministero dell'Interno - ha spiegato il prefetto sannita, Cappetta – concernente eventuali assembramenti di persone o di situazioni che in questo momento sono vietate per via delle norme anticontagio”.

Come si ricorderà, un'analoga riunione era stata fatta circa un paio di settimane fa quando il Comune di Benevento aveva annunciato e la Prefettura aveva avallato l'ordinanza del sindaco Mastella con la quale ha disposto una serie di ulteriori misure restrittive che poi confluiscono nel decreto nazionale alle 22 e valido in tutta Italia. “Il comune, rappresentato - ha spiegato il numero uno del Palazzo del Governo – dal vicesindaco Mario Pasquariello ci ha informato che le norme comunali sono state prorogate fino ai primi giorni di dicembre”. Restano chiuse dunque una serie di strade e piazze durante il fine settimana dalle 21 alle 23.

Facoltà per i Comuni che era stata recepita solo dall'amministrazione comunale di Benevento ma che nelle prossime ore potrà essere adottata anche in altri centri. “Il sindaco di Airola mi ha informato che sta per varare un'ordinanza con la quale chiude alcune zone della città allo stazionamento di persone e alcune tipe di attività sono consentite solo con servizio di asporto. Decisione che avallo perchè il numero dei contagi è cresciuto esponenzialmente in pochi giorni”.

Non arriverà l'Esercito a Benevento in ausilio delle forze dell'ordine come aveva richiesto attraverso la Prefettura il sindaco Mastella. “Proprio in questi giorni – ha concluso il prefetto Cappetta – è arrivata la risposta dal ministero dell'Interno che non ritiene dover modificare il piano di controllo 'Strade Sicure' che ha una valenza nazionale e distaccare personale per Benevento. Decisione presa anche perchè la situazione in città non è allarmante così come altre zone del Paese. La presenza costante delle forze dell'ordine e lo spirito di disciplina della cittadinanza consente di poter essere abbastanza ottimisti sul rispetto dei divieti. Anche l'ordinanza del sindaco Mastella è stato osservato. Uno degli impieghi maggiori delle forze che sarebbero potute arrivare sarebbe stato quello di controllare l'ingresso e le uscite delle scuole che però allo stato sono chiuse”.

Per ora si spera dunque che la curva dei contagi nel Sannio possa essere abbassata grazie alle misure già in atto da una decina di giorni.