Covid, apprensione per esito tamponi in casa di riposo San Bartolomeo in Galdo. Il sindaco Agostinelli: "Emerge un quadro non roseo ma attendiamo Asl"

“Da più parti mi giungono richieste di aggiornamenti sugli esiti dei tamponi effettuati presso la Casa di Riposo. Ufficialmente, ad ora, ancora non ricevo nessuna comunicazione. Però, dalle comunicazioni singole che il laboratorio sta notificando ai diretti interessati, emerge un quadro non roseo”. È giustamente preoccupato il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli per la situazione all'interno della casa di riposo del paese fortorino dove si registrerebbero dei positivi.

A far emergere un quadro delicato è lo stesso sindaco attraverso la sua pagina Facebook. “Lo screening – annuncia il primo cittadino - sta restituendo un diverso numero di positivi, soprattutto tra gli ospiti della struttura”. Poi una buona notizia: “Nessuno manifesta alcun tipo di sintomo. Hanno tutti una temperatura corporea regolare ed una regolare saturazione. Attendiamo tutti i risultati, le comunicazioni ufficiali e le prescrizioni che verranno indicate dall’Asl e procederemo energicamente e con rigore ad adottare ogni provvedimento necessario. Occorre arginare i danni e fare in modo che non diventi focolaio nella comunità. Un abbraccio fortissimo voglio rivolgerlo ai nonnini ospiti della struttura ed a tutti i familiari vicini e lontani, in queste ore giustamente in apprensione. Un abbraccio altrettanto forte lo rivolgo a tutti gli operatori della struttura: ora sarete chiamati ad un compito, o meglio, ad una missione, ancora più delicata! Siamo tutti con voi!”.

Poi con forza il sindaco Agostinelli ribadisce: “Nessuno si senta solo: nonnini, familiari, operatori, comunità tutta! Sappiate che non siete soli. Farò tutto quanto in mio potere, ed anche di più, per cercare di limitare i danni! Ora occorre calma, lucidità e prudenza, tanta prudenza! Restiamo uniti, tutti! Vi terrò costantemente informati! Un abbraccio a tutti! Il vostro sindaco Carmine Agostinelli”.