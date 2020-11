Coronavirus, altre tre vittime in 24 ore al Rummo A perdere la vita un 83enne di Apollosa e due ultrasessantenni di Cervinara e Napoli

Sei persone decedute nei primi due giorni della settimana. Un quadro devastante ed allarmante, purtroppo, quello che emerge dal quotidiano bollettino dell'Azienda ospedaliera San Pio. Ancora tre, per il secondo giorno consecutivo le persone ricoverate nei reparti covid del Rummo che non ce l'hanno fatta. Si tratta di un 83enne di Apollosa e di due ultrasessantenni, uno di Cervinara, l'altra della provincia di Napoli.

Per quanto riguarda i numeri dei ricoveri, allo stato risultano 96 pazienti totali, di cui 70 della provincia di Benevento e sette pazienti dimessi.

Per quanto riguarda i ricoveri aumenta di una unità la terapia intensiva (7), invariati i ricoveri in sub intensiva (14) e in Malattie infettive (24). Scende a 35 persone ricoverate il dato per medicina interna, e salgono a 6 i pazienti nell'area covid dedicata nel pronto soccorso. Restano 10 i ricoveri invece in medicina d'urgenza sub intensiva.