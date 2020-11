Ricciardi: "Napoli andrebbe chiusa, Benevento no" "Situazione diversa: a Napoli c'è gente a cui danno ossigeno in auto"

"Nell'area metropolitana di Napoli andrebbe fatta zona rossa, sono due settimane che lo dico" ma "bisogna differenziare: una cosa e' Napoli e un'altra e' Caserta, Benevento o Salerno. A Napoli, in alcuni ospedali si e' arrivati oltre la soglia di saturazione nei reparti di terapia subintensiva e nell'arco delle prossime due settimane si saturano anche le terapie intensive, per non parlare dei pronto soccorso che sono gia' al collasso. C'e' gente che sta in macchina per ore, a cui viene fornito l'ossigeno in auto. A voi sembra questa una zona gialla?" Cosi' Walter Ricciardi, professore di Igiene all'Universita' Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto oggi durante la trasmissione Agora' su Rai 3 in merito alla decisione di mantenere la Campania in zona gialla.