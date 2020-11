"Tutte le età del tedesco", primo evento all'Istituto Torre L'iniziativa in streaming rivolta agli studenti delle classi quinte

Domani, giovedì 12 novembre, alle ore 11, le classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre” parteciperanno al primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati alla lingua tedesca.

"Si tratta - spiegano dall'Istituto di via Nicola Sala - del progetto didattico intitolato “Tutte le età del tedesco” e promosso dal Goethe-Institut, l’istituto culturale famoso per la diffusione e la promozione della lingua tedesca nel mondo. Gli alunni avranno l’opportunità di seguire un concerto in diretta streaming tenuto dalla band berlinese Muckemacher che ha composto per il Goethe-Insitut alcune canzoni da utilizzare durante le lezioni di lingua. Si tratta di “Hallo, Guten Tag!” und “Ich gehe meinen Weg“ (Vado per la mia strada), due motivi orecchiabili, con video, testi e parole facilmente comprensibili per le fasce di età dai 10 ai 13 anni. Il concerto sarà introdotto da un insegnante madre lingua dell’Istituto “Goethe” e sarà accompagnato da una vera e propria lezione di tedesco. Oltre alle classi quinte della scuola primaria, il progetto è rivolto anche agli studenti della scuola secondaria di I grado che hanno scelto il tedesco come seconda lingua straniera, sempre con lo scopo di offrire la possibilità di entrare in contatto con la lingua tedesca attraverso vere e proprie lezioni interattive sotto forma di concerti online. E proprio agli studenti della secondaria saranno dedicati i prossimi appuntamenti in programma, sempre all’insegna del movimento, della musica e del ritmo, per destreggiarsi come acrobati tra le parole della nuova lingua e per imparare divertendosi".