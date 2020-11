Ritiro rifiuti per persone positive, l'Asia ricorda modalità L'Asl comunica al Comune la positività e da Palazzo Mosti parte segnalazione all'azienda

L'Asia di Benevento, di concerto con il comune di Benevento, comunica ai cittadini che è sempre operativo il servizio di raccolta rifiuti per i coloro che risultino positivi al Covid-19 o che sono in quarantena (obbligatoria o fiduciaria) presso le proprie abitazioni. A questi ultimi, dopo una segnalazione all'Azienda da parte del Comune, saranno distribuiti buste e contenitori speciali. In seguito, un mezzo e degli operai dedicati provvederanno a prelevare i sacchetti che subito dopo partiranno alla volta di Acerra dove saranno inceneriti nel termovalorizzatore. I rifiuti andranno conferiti due volte alla settimana - lunedì e giovedì -, dalle ore 12 alle 13, e andranno esposti a piè di portone su suolo pubblico e non insieme ai rifiuti di altri utenti.

L'Azienda ricorda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria/fiduciaria, si dovranno osservare le seguenti indicazioni per il conferimento dei rifiuti domestici: è interrotta la raccolta differenziata; tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda, inoltre, di: chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.

L'Asia resta a disposizione degli utenti che potranno chiamare il numero verde gratuito 800194919 per chiedere informazioni o avere delucidazioni.