Record di casi covid nel Sannio: 110 in un giorno Secondo il bollettino Asl. E' il numero più alto

E' un record quello registrato oggi in provincia di Benevento sul fronte dei positivi. In 24 ore, infatti, l'Asl ha registrato 110 positivi sui 426 test effettuati, col totale in questa seconda ondata che sale a 1372 positivi.

Una percentuale che va oltre il 25 per cento dei tamponi effettuati dunque.

A quelli dell'Asl si aggiungono i positivi registrati in giornata al San Pio, che sono stati 31.

26 i decessi secondo l'Asl di Benevento.