Covid, situazione in peggioramento. Nuova stretta dei sindaci Mastella annuncia nuove misure. A San Bartolomeo spostamenti limitati e coprifuoco dalle 20

1.372 positivi. 110 in più in 24 ore, 540 guariti da agosto e 26 persone decedute in questa seconda ondatata di contagi Covid. Sono questi i numeri della pandemia nel Sannio. Dei nuovi positivi relativi alle ore 17 di ieri, 103 sono asintomatici. Sono invece 211 le persone in totale ancora oggi con sintomi della malattia. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 426 test, per quanto riguarda i laboratori presso il Rummo, invece, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 402 tamponi. Di questi, 33 sono risultate nuove positività.

Numeri importanti e preoccupanti tanto che nella serata di ieri il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato di varare in queste ore una serie di misure restrittive che si andranno ad aggiungere a quelle già in vigore di Comune, Regione e Governo.

“Sottoporrò – ha scritto il primo cittadino -, al comitato per la sicurezza, una serie di misure. In questa seconda ondata che, tra poco, vedrà la miscela esplosiva di Covid ed influenza stagionale sembra quasi che la salute conti meno che in primavera. Intanto gli ospedali si sono riempiti, anche i nostri, e la curva epidemica non scende. La nostra città e la nostra provincia sono in una condizione di gran lunga superiore a quella della primavera. Qualcuno – rincara Mastella - immagina che, essendo Benevento in zona gialla, si possa fare quello che si fa nei periodi normali. Bisogna ricoverare chi pensa questo. Il milione di casi in Italia dovrebbe, invece, farci pensare. Il vero lockdown o è personale o non sarà. Il controllo deve essere autocontrollo. Vedo ancora molti senza mascherine, negozi dove non si misura la temperatura. Non è possibile, non dovrà essere possibile”.

Nuova stretta si preannuncia a Benevento, dunque. Misure più rigorose anche a San Bartolomeo in Galdo dove il sindaco Carmine Agostinelli, dopo l'allarme e l'apprensione per ospiti ed operatori di una casa di riposo, nella serata di ieri ha annunciato: è un momento delicato per la nostra comunità e le mezze misure risulterebbero del tutto inefficaci. Ecco perché ho appena emanato un’ordinanza dura, netta, precisa. La prima parte è rivolta interamente alla gestione della Casa di Riposo e ricalca in pieno quanto appena prescritto dall’ASL, in base alle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità.

La seconda parte ha una portata più generale e riguarda noi tutti.

Dal giorno 13 – annuncia Agostinelli - dopo le ore 20 nessuno potrà più circolare per strada e saranno vietati gli spostamenti da e per San Bartolomeo, salvo per comprovate esigenze lavorative (ivi compresa, considerato il periodo, l’esigenza di raggiungere i frantoi oleari) o di studio o per motivi di salute.

Tutta la cittadinanza, inoltre, è invitata a limitare le uscite dalla propria abitazione ai casi strettamente necessari e ad evitare ogni tipo di attività non essenziale. Allo stesso tempo, si consiglia vivamente ai cittadini ultrasettantenni di non lasciare le proprie abitazioni durante l’intero arco della giornata.

L’ordinanza, in sintesi, interviene sugli spostamenti, evitando, per ora - conclude il sindaco Agostinelli -, di intaccare le attività produttive. Dobbiamo comprendere che possiamo uscire solo per andare a lavorare o per fare la spesa, evitando ogni forma di contatto.

È necessaria tanta autodisciplina. Se nei prossimi giorni dovessimo verificare che il buonsenso non dovesse prevalere, ci vedremo costretti, nostro malgrado, a chiudere tutto.

Restiamo a casa il più possibile e restiamo uniti, evitando inutili “caccia alle streghe”! Ora più che mai dobbiamo dimostrare di essere una vera comunità.

Un abbraccio particolare voglio rivolgerlo a tutti gli attuali positivi della nostra comunità. Per qualsiasi esigenza, non esitate a contattarmi. Ci sono e ci sarò sempre.

Un abbraccio altrettanto caloroso desidero rivolgerlo a tutti gli ospiti della Casa di Riposo ed a tutti gli operatori i quali, oggi più che mai, sono chiamati ad una vera missione. Tenete duro! Siamo tutti con voi! Ed infine, un abbraccio fortissimo all’intera mia comunità. Sono sicuro che ancora una volta sapremo tutti assumere un atteggiamento esemplare. Confido in voi”.